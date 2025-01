Nuovi corsi universitari di medicina per Fano – Carloni

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

È una grande opportunità quella che si affaccia per la città di Fano e per le altre due città delle Marche poiché la Link Campus University ha chiesto di istituire due nuovi corsi di studio: la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e la Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e questa deve essere intesa dalle parti sociali, dal territorio e da coloro che sono chiamati ad esprimere, lunedì, il parere come un’opportunità.

Occorre tenere presente che, quest’anno, grazie alla saggia e lungimirante scelta del Governo e del Parlamento italiano, sarà per la prima volta possibile frequentare la facoltà di medicina senza numero chiuso e il paradosso è che chi, oggi, contesta questa scelta non ha fornito soluzioni alla carenza strutturale di medici laureati, non ha dato alcuna risposta all’ipocrisia di pagare gettonisti in pensione negli ospedali, non ha dato soluzione alcuna all’ipocrisia di far arrivare da Paesi terzi medici abilitati da altri sistemi sanitari, purché rimanesse il numero chiuso nelle nostre facoltà.

Noi, invece, siamo stati da subito favorevoli ad eliminare il numero chiuso, a dare la possibilità al sistema sanitario di salvarsi dal rischio della chiusura per la carenza di medici. Quest’occasione per il nostro territorio si innesta sul fatto che quest’anno, l’anno accademico 2025/2026 sarà il primo in cui si potrà fare medicina senza numero chiuso.

Fano è la città che, se tutti saranno d’accordo, potrà beneficiare del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che la Link Campus University ha chiesto di attivare.

Questa è un’opportunità, anche in considerazione del fatto che questo nuovo corso di Laurea a Fano potrebbe far nascere una collaborazione con l’Ospedale e i suoi professionisti e, come tutte le occasioni, vanno colte.