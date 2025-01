Fi: Perego, dolore per perdita di Luca, suo ricordo per sempre nei nostri cuori

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Fi: Perego, dolore per la perdita di Luca, il suo ricordo per sempre nei nostri cuori

“Mi unisco al dolore per la perdita del caro Luca, giovane attivista di Forza Italia Giovani Milano, prematuramente scomparso”. Lo scrive su X il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. “Che il suo ricordo rimanga per sempre vivo nei nostri cuori, come esempio di educazione, gentilezza e profondo senso civico. Le piu’ sincere condoglianze e il piu’ profondo cordoglio a tutti i suoi affetti in questo momento di grande tristezza”, conclude Perego.

