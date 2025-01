(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

Riqualificazione di piazzetta Sozzifanti:

da lunedì 13 gennaio al via i lavori

Sarà risistemata anche parte della fascia lastricata lungo via della Torre, che delimita la

piazzetta. Previste alcune modifiche alla viabilità

Partiranno lunedì 13 gennaio, tempo permettendo, i lavori di riqualificazione di piazzetta Sozzifanti,

nel cuore del centro storico.

In una prima fase, l’intervento prevede la risistemazione dei lastricati con la rimozione di quelli

esistenti, che saranno stoccati temporaneamente nelle vicinanze dell’area di intervento, dopodiché si

procederà con la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato su cui verranno riposate le pietre

precedentemente rimosse. I lavori saranno completati da un intervento di ristuccatura.

Inoltre, verrà interessato dalla posa di lastricato anche il tratto in corrispondenza dei civici 1-4,

attualmente caratterizzato da una pavimentazione in bitume, al fine di ricreare una cornice lastricata

lungo l’intero perimetro, ridando così continuità alla piazza e alla circostante viabilità.

La seconda fase dell’intervento, che prenderà il via successivamente compatibilmente con le

condizioni meteo, riguarderà la parte centrale di piazzetta Sozzifanti. I lavori prevedono la completa

rimozione dell’attuale conglomerato bituminoso usurato per poi procedere con la sistemazione di

asfalto chiamato “natura”, cioè a basso impatto ambientale, che permette di ottenere una

pavimentazione dall’aspetto naturale, di pregio architettonico e resistente alle sollecitazioni dovute al

passaggio dei veicoli. La colorazione individuata, inoltre, permette di richiamare l’aspetto della terra

battuta che un tempo caratterizzava le piazze del centro storico.

«Continua la riqualificazione delle vie nella zona a traffico limitato – sottolinea l’assessore alla

viabilità e infrastrutture Alessio Bartolomei-. Con questi interventi vorremmo raggiungere anche

l’obiettivo di un recupero storico della città. Infatti la colorazione individuata per risistemare piazzetta

Sozzifanti richiamerà l’aspetto della terra battuta, che un tempo caratterizzava le piazze del centro

storico. Si tratta di una soluzione in linea con le prescrizioni del Piano della Città Storica, già adottata

per piazza Gavinana».

L’investimento complessivo dei lavori, finanziati dal Comune, è di 90.000 euro.

Modifiche alla viabilità.

Per permettere la prima fase dei lavori, da lunedì 13 fino al 31 gennaio in piazzetta Sozzifanti e via

della Torre (tratto tra piazzetta Sozzifanti e via Pacini) sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con

rimozione forzata.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai pedoni

con percorsi protetti nei tratti non interessati dall’intervento.

Le tempistiche indicate potrebbero variare con l’andamento dei lavori ed eventuali imprevisti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso