Invito Stampa – La Regione Lazio presenterà le opportunità e i bandi per le PMI – Venerdì 10 gennaio 2025

LA REGIONE LAZIO PRESENTA

LE OPPORTUNITÀ E I BANDI PER LE PMI

Roma, 9 gennaio 2025 – Domani, venerdì 10 gennaio, la Regione Lazio presenterà le opportunità e i bandi per le imprese del territorio: il “Voucher Expo 2025 Osaka”; il “Voucher digitalizzazione PMI” e il bando “Sostegno alle Imprese Cooperative”.

Due gli appuntamenti:

a Civitavecchia alle ore 11:30 presso la Sala Convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale – Molo Vespucci SNC;

a Viterbo alle ore 15:30 presso lo Spazio Attivo di Lazio Innova, in Via Faul, 20-22.

Interverranno Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

Tra i relatori presenti a Civitavecchia: Marco Piendibene, sindaco di Civitavecchia; Emanuela Mari, presidente II Commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli del Consiglio regionale del Lazio; Marietta Tidei, vicepresidente XI Commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale del Lazio; Cristiano Dionisi, presidente della piccola industria di Unindustria; Fabio Pagliari, presidente Unindustria Civitavecchia; Paolo Sacchetti, presidente Federlazio Civitavecchia; Alessio Gismondi, presidente CNA Civitavecchia

Parteciperanno a Viterbo: Domenico Merlani, presidente Camera di Commercio di Viterbo e Rieti; Andrea Belli, presidente Unindustria Viterbo.