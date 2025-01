(ARC) Ed. scolastica: Amirante, da studio risposte plesso S. Giorgio Nogaro

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Pordenone, 9 gen – “Quando, a breve, avremo a disposizione i

risultati dell’analisi compiuta sul patrimonio edilizio

scolastico esistente nel territorio di San Giorgio di Nogaro,

Porpetto e Torviscosa nonch? sulle sue relative necessit? quali,

ad esempio, quelle riguardanti il trasporto per raggiungere i

plessi in questa area mandamentale, allora la Regione, insieme al

territorio, avr? a disposizione uno strumento in base al quale

definire la migliore soluzione da adottare”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina

Amirante a margine del convegno svoltosi a San Giorgio di Nogaro

organizzato da alcuni consiglieri comunali locali per discutere

sulla tematica del ridimensionamento del patrimonio scolastico

nell’area comunale, che coinvolge anche Porpetto e Torviscosa.

“L’incontro – ha detto l’esponente dell’Esecutivo regionale – ?

stato molto partecipato perch? erano presenti anche le comunit?

vicine, le quali hanno portato il proprio contributo al dibattito

attraverso le proprie esperienze. Il confronto ? stato positivo,

per quanto le richieste emerse risultino divergenti. Anche per

questo motivo l’Amministrazione regionale ha commissionato

un’analisi dei vari fattori afferenti all’edilizia scolastica di

quel territorio e alle sue relative dinamiche, tra cui quelle

urbanistiche e di trasporti, al fine di pianificare l’offerta

adattandola alle necessit? emergenti e della popolazione”.

“Riteniamo – ha concluso Amirante – che questo sia un ottimo

metodo per pianificare la rete scolastica, in modo che la

decisione definitiva da prendere sia oltre che condivisa,

suffragata da dati oggettivi e capace di rispettare le reali

necessit? dell’area interessata. Il tutto avverr? in stretta

collaborazione con la collega di giunta Alessia Rosolen che si

occupa di dimensionamento scolastico; insieme a lei stiamo

lavorando alla realizzazione di un modello predittivo per

l’analisi dei dati relativi al sistema scolastico regionale,

inclusi il calo demografico e la diversa distribuzione sul

territorio di domanda e offerta. Ci? ci consentir? di gestire in

maniera ancora pi? strategica risorse scolastiche, educative e

formative”.

