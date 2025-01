(ACON) MENSE PUBBLICHE. CAPOZZI (M5S): STOP A CARNI DA ALLEVAMENTI IN GABBIA

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(ACON) Trieste, 9 gen – "Il Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia si attivi per promuovere la transizione cage-free

e per assicurare che in tutte le mense pubbliche

dell’amministrazione regionale i prodotti di origine animale

utilizzati provengano da allevamenti senza gabbie”. L’invito

arriva, attraverso una nota, dalla consigliera regionale Rosaria

Capozzi (Movimento 5 Stelle), riprendendo i contenuti di una

mozione da lei stessa presentata in tal senso.

“L’auspicio – spiega la Capozzi – ? quello che, seguendo

l’esempio di Emilia-Romagna, Abruzzo e Campania, che tra il 2021

e il 2022 avevano approvato delle risoluzioni per vietare l’uso

delle gabbie negli allevamenti regionali, anche il Fvg possa ora

decidere di schierarsi dalla parte del benessere animale”.

“L’istanza – aggiunge l’esponente pentastellata – ? in linea con

l’iniziativa ‘End the Cage Age’ portata avanti dai cittadini

europei e che ha raccolto 1,4 milioni di firme in tutta l’Unione

europea (90mila delle quali in Italia), diventando cos? la terza

Ice con il pi? alto numero di firme raccolte in assoluto e la

prima Ice di successo sul benessere degli animali allevati”.

“La stessa Commissione europea, nel 2021, aveva risposto a questa

iniziativa sostenuta da 170 organizzazioni di tutto il mondo, tra

le quali Animal Equality Italia e Humane Society

International/Europe. L’organismo internazionale – precisa la

consigliera – si era impegnato pubblicamente a porre fine all’uso

delle gabbie nell’Ue attraverso la revisione della legislazione

sul benessere degli animali, che avrebbe dovuto essere pubblicata

entro la fine del 2023, con l’obiettivo di arrivare entro il 2027

al divieto totale del loro impiego in Europa”.

“Le molteplici inchieste realizzate dal team investigativo di

Animal Equality a livello nazionale e internazionale – sottolinea

la rappresentante del M5S – documentano le pessime condizioni di

vita che sono costretti ad affrontare gli animali rinchiusi in

gabbia per gran parte della loro esistenza negli allevamenti.

All’interno delle gabbie, infatti, milioni di galline, maiali e

conigli in Italia soffrono terribilmente a causa di

sovraffollamento, mancata possibilit? di esprimere i loro

comportamenti pi? naturali, malformazioni e stress che

favoriscono grave malessere psico-fisico”.

“Abbiamo presentato questa mozione – conclude la Capozzi –

convinti del fatto che gli allevamenti in gabbia costituiscano un

metodo obsoleto che nuoce al benessere degli animali. Numerose

sono le aziende leader in Italia che stanno eliminando

gradualmente le gabbie dalle rispettive filiere: ci? dimostra che

l’allevamento senza l’uso di gabbie non solo ? possibile, ma che

? gi? in atto. Pertanto, un deterrente pu? essere quello che

nelle mense regionali non si utilizzino alimenti provenienti da

allevamenti in gabbia. Anche la nostra Regione, perci?, pu? fare

concretamente la sua parte in questo percorso volto a dare

umanit? a una gestione degli animali che, attualmente, non la

possiede”.

La consigliera si unisce poi a chi, come Martina Pluda,

direttrice per l’Italia di Humane Society International/Europe,

sosotiene che “la presentazione di questa mozione rappresenta un

passo significativo verso un futuro pi? compassionevole ed etico

per il Fvg. Eliminare l’uso delle gabbie non ? solo un imperativo

etico, ma anche una necessit? pratica per migliorare il benessere

degli animali e rispondere alle aspettative di cittadini sempre

pi? consapevoli. Il Fvg pu? essere un esempio, adottando e

promuovendo l’allevamento senza gabbie, che migliora il benessere

degli animali, contribuendo cos? a un fondamentale cambiamento

positivo nella societ?”.

E attraverso Francesca Flati, responsabile delle Relazioni

istituzionali di Animal Equality Italia, rende noto che “nel

2023, l’Autorit? europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha

pubblicato un parere scientifico richiesto dalla Commissione

europea in cui raccomandava alternative alle gabbie per

migliorare il benessere degli animali allevati. Le evidenze

scientifiche e la volont? dei cittadini italiani ed europei sono

allineate nel sostenere la necessit? di una transizione cage-free

che migliori le condizioni degli animali allevati a scopo

alimentare. La mozione presentata in Fvg, pertanto, costituisce

un atto politico importante: la Regione pu? aggiungersi ai

soggetti capofila in Italia verso quella che sar? una transizione

cruciale che coinvolger? l’intera Ue”.

