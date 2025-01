(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Sanità: Trevisi (FI), domani interrogazione a Schillaci, impegnati per sostenere comparto

“Nei mesi scorsi, su input del segretario nazionale Antonio Tajani, siamo andati negli ospedali italiani per verificare di persona la situazione della sanità italiana. Ciò che è emerso con chiarezza, in particolare nei pronto soccorso, è la forte carenza di personale, con organici sottodimensionati anche del 50%. Una situazione insostenibile, resa ancora più critica dall’influenza e dai virus di stagione. Proprio in questi giorni, ad esempio, il primario del pronto soccorso di Copertino è stato costretto ad andare a lavorare con una diverticolite a causa della carenza di personale che in Puglia è particolarmente drammatica. Una situazione che il governatore Emiliano continua a ignorare, privando i cittadini di una risposta efficace alla legittima richiesta di cure. Alla luce di tutto questo, domani interrogherò il ministro della Salute durante il Question Time al Senato per capire quali siano le azioni migliori da mettere in campo per sostenere il comparto sanitario e tutelare il diritto alla salute dei cittadini”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Antonio Trevisi.