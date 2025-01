(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 PETRUCCI (FDI): “VICINANZA CONCRETA ALLE FORZE DELL’ORDINE, ANCHE A GROSSETO UN GESTO DI GRATITUDINE”

“Le donne e gli uomini delle forze dell’ordine rappresentano ogni giorno un baluardo di legalità e sicurezza per il nostro Paese. In un momento storico in cui assistiamo a insulti e aggressioni a chi lavora per proteggere i cittadini, è fondamentale ribadire il nostro pieno sostegno e la nostra gratitudine. Anche a Grosseto, in linea con le iniziative promosse da Fratelli d’Italia in tutta Italia, ho voluto dare una testimonianza concreta di vicinanza recandomi presso la sede della Questura per portare un messaggio di ringraziamento agli agenti impegnati sul territorio”.

Esordisce così la Senatrice Simona Petrucci (Fratelli d’Italia) che prosegue: “Il Governo sta portando avanti azioni decisive contro la criminalità organizzata e per il rispetto della legalità, come dimostrano le operazioni di riqualificazione a Caivano, gli sgomberi a Scampia e le norme contro le occupazioni abusive. Tuttavia, sono gli uomini e le donne in divisa a garantire ogni giorno l’attuazione di queste politiche, spesso mettendo a rischio la loro vita. Per questo motivo, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia: il nostro impegno per rafforzare la loro tutela e migliorare le loro condizioni di lavoro è e sarà sempre una priorità.

Fratelli d’Italia – conclude la Senatrice – continuerà a essere al fianco di chi dedica la propria vita alla sicurezza dei cittadini, con azioni concrete e gesti simbolici come quelli di oggi, per rinnovare un patto di vicinanza e riconoscenza verso chi opera al servizio della Nazione”.

