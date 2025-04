Musk: “È giunto il momento di fermare la guerra in Ucraina”

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

Elon Musk, l’imprenditore statunitense noto per il suo ruolo di leader di Tesla e SpaceX, ha dichiarato che è arrivato il momento di porre fine al conflitto in Ucraina. Musk, che attualmente ricopre il ruolo di responsabile del Dipartimento per l’efficienza governativa degli Stati Uniti nell’amministrazione del presidente Donald Trump, ha espresso il suo parere durante una videoconferenza al congresso della Lega, in risposta a una domanda di Matteo Salvini, leader del partito e vice primo ministro italiano.

“Non ho alcun rispetto per i guerrafondai”, ha dichiarato Musk, facendo riferimento ai responsabili della continuazione del conflitto. “Questa è una cosa malvagia”, ha aggiunto, sottolineando la gravità della situazione. Secondo l’imprenditore, il conflitto in Ucraina deve giungere a una conclusione per il bene dell’umanità, invitando a mettere fine alla guerra.

Le parole di Musk, che si inseriscono in un contesto di crescente tensione geopolitica, riflettono la sua posizione contraria alla guerra e la sua volontà di vedere una risoluzione pacifica del conflitto, pur nel complesso scenario internazionale.