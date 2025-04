INVITO STAMPA – LINEA AV/AC NAPOLI – BARI – ABBATTIMENTO ULTIMO DIAFRAMMA GALLERIA TELESE E GALLERIA REVENTA – MERCOLEDI’ 9 APRILE ORE 12

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 06 April 2025 [cid:image002.png@01DBA588.E61B5D90]

Abbattimento ultimo diaframma

gallerie Telese e Reventa

mercoledì 9 aprile ore 12

Galleria Telese, Via San Giovanni snc – Telese (BN)

Gentile collega,

abbiamo il piacere di invitarti, mercoledì 9 aprile, alla cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Telese sul lotto Frasso Telesino – Telese e della galleria Reventa sul lotto Telese – Vitulano della nuova linea AV/AC Napoli – Bari.

Di seguito il programma dell’evento:

* Ore 8.45 Partenza dei bus dedicati dalla Stazione di Napoli Centrale in direzione Galleria Telese (meeting point lato parcheggio Metropark della Stazione di Napoli Centrale)

* Ore 9.45 Partenza dei bus dedicati dalla Stazione di Napoli Afragola in direzione Galleria Telese (meeting point parcheggio della Stazione Napoli Afragola)

* Ore 11.15 Arrivo dei bus con ospiti e stampa presso l’area evento nel cantiere Galleria Telese in via San Giovanni snc 82037 Telese Terme (Posizione: https://maps.app.goo.gl/rsKewsdsUx71htkK7?g_st=iw)

* Ore 11.30 Accoglienza con accredito e welcome coffee

* Ore 12.00 Inizio interventi istituzionali

* Ore 12.20 Collegamento video con abbattimento dell’ultimo diaframma della Galleria Reventa

* A seguire Abbattimento dell’ultimo diaframma della Galleria Telese

* Ore 13.00 Light lunch e termine dell’evento

* Ore 13.45 Ripartenza dei bus dedicati in direzione Napoli

Confidiamo nella presenza tua o di un tuo collaboratore.