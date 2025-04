(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

*Oggetto: *Sanità nell’Agro nocerino sarnese, l’ira della Fials

provinciale: “Basta passerelle, il comprensorio ha bisogno del Dea di II

livello”

Mentre si inaugurano simbolicamente opere già esistenti, la sanità

dell’Agro continua ad essere ignorata. L’attenzione della politica

regionale sembra ancora una volta concentrarsi su iniziative di facciata,

lasciando inascoltate le richieste di un intero territorio che da anni

attende un reale potenziamento dell’offerta sanitaria.

Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, dichiara con

fermezza: “Siamo stanchi di assistere a passerelle politiche e

inaugurazioni di ponti che esistono da sempre, mentre si glissa su temi

fondamentali come il diritto alla salute. Il mancato riconoscimento del Dea

di II livello all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore è l’ennesima

occasione persa per garantire cure adeguate ai cittadini dell’Agro nocerino

sarnese. La Fials provinciale ribadisce il proprio sostegno a ogni

iniziativa che punti al risanamento del sistema sanitario locale. È

intollerabile che a fronte di un appello lanciato pubblicamente durante il

convegno “Sanitaria..mente parlando”, non vi sia stata alcuna risposta

concreta. Le parole del governatore della Regione Campania, che di fatto

smentiscono le aperture precedenti, dimostrano uno scollamento preoccupante

tra istituzioni e territorio”.

La Fials Salerno, dunque, invita tutte le forze sociali e civiche dell’Agro

a unirsi in questa battaglia, che è prima di tutto una battaglia di dignità.

“Chiediamo con forza – conclude Lopopolo – l’apertura immediata di un

tavolo di confronto con la Regione, i rappresentanti istituzionali locali e

le organizzazioni sindacali, per definire un percorso chiaro e trasparente

che porti finalmente all’adeguamento del presidio Umberto I a Dea di II

livello. La salute non può più aspettare.”

