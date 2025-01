IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA ALCUNI ORDINI DEL GIORNO IN RELAZIONE ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2025 – NOTA STAMPA DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 *Tiero (FdI): “Consiglio regionale approva odg su mantenimento Servizio

Immunotrasfusionale a Latina, aumento budget per le strutture di

riabilitazione e terzo Presidio Centro con possibile ospedale ex novo” *

Roma, 8 gennaio – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di

alcuni ordini del giorno presentati dal sottoscritto e collegati alla legge

di stabilità regionale 2025, che avranno riflessi fortemente positivi per

la provincia di Latina. Considero di notevole importanza l’approvazione

dell’ordine del giorno sul mantenimento del Servizio Immunotrasfusionale

dell’ospedale S.M.Goretti di Latina, che punta a garantire ancora una

centralità a Latina nell’ambito della rete trasfusionale regionale,

assicurando la conservazione di questo fondamentale servizio per il

territorio. Il Servizio Simt (Immunotrasfusionale) dell’ospedale Santa

Maria Goretti di Latina, diretto dal professor Francesco Equitani, viene

considerato un autentico fiore all’occhiello della sanità pontina. La rete

trasfusionale della regione Lazio è in fase di riorganizzazione e secondo

la Proposta di revisione elaborata dal Nucleo Tecnico Operativo regionale,

la direzione della Macroarea sembrerebbe destinata ad altra struttura.

Abbiamo ritenuto indispensabile ottenere l’impegno della giunta regionale

ad assicurare alla struttura di Latina la certezza che non sia depotenziata

o declassata. Anzi, in virtù dell’eccellenza che rappresenta, il centro

dovrà essere invece valorizzato per l’efficienza strutturale e la

professionalità del proprio personale medico ed infermieristico.

Sottolineo l’importanza anche di un odg che impegna la giunta regionale a

predisporre in favore dei centri di riabilitazione ex art.26 dell’Asl di

Latina lo stanziamento di ulteriori fondi per l’anno 2025, prevedendo

possibilmente l’erogazione di maggiori risorse in maniera strutturale. Vale

la pena di evidenziare che il budget assegnato alla provincia di Latina

rispetto all’utenza è di gran lunga inferiore alle risorse che vengono

destinate ad altre aziende sanitarie. Già lo scorso mese di settembre

diversi centri di riabilitazione ex art.26 della provincia di Latina

avevano comunicato all’utenza di aver esaurito il budget a disposizione e

che per tali motivi avevano sospeso le prestazioni. Ho ritenuto urgente e

opportuno intervenire per chiedere un impegno della giunta ad assicurare la

presa in carico di nuovi pazienti già autorizzati dalla competente Equipe

Multidisciplinare della ASL di Latina, che hanno bisogno di assistenza

sanitaria e riabilitativa.

Evidenzio infine un odg che impegna la Regione Lazio a modificare il piano

di programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, relativamente all’Asl

di Latina, inserendo il terzo Presidio Ospedaliero Centro, composto dai

nosocomi “Fiorini” di Terracina e “San Giovanni di Dio” di Fondi. Con

l’obiettivo di valutare in futuro la possibilità di realizzare un ospedale

ex novo che accorpi i due attualmente esistenti. Sarebbe inoltre

auspicabile anche il potenziamento del rapporto collaborativo tra l’Asl di

Latina e l’Università La Sapienza di Roma e nello specifico, i due nosocomi

del Presidio Centro potrebbero svolgere un ruolo particolarmente utile

proprio per rafforzare questa sinergia tra medicina ospedaliera ed

universitaria. In tal modo i due ospedali acquisterebbero maggiore capacità

attrattiva nei confronti di tanti professionisti dell’ambito sanitario”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive, nonchè componente della commissione Sanità

del Consiglio regionale del Lazio