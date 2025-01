cs Centro Ippico

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Un 2024 costellato di successi per il Centro Ippico Marignano

Giovedì 2 gennaio la Sindaca Michela Bertuccioli con la Giunta e il

consigliere con delega allo sport Lorenzo Bartolini ha ricevuto atleti ed

allenatori del Centro Ippico Marignano che hanno riscontrato nell’arco del

2024 importanti successi sportivi.

L’incontro è stato occasione per portare le vive congratulazioni

dell’Amministrazione alla realtà per l’impegno della stessa, ma anche per i

risultati conseguiti.

Allo stesso modo è stato presentato un sentito riconoscimento a Palmetti

Sandro che in occasione della Cena dei Campioni FISE Marche 2024, ha

ricevuto il “Premio Speciale” come Istruttore dell’Anno, riconoscimento

importante per l’impegno, la dedizione e la professionalità nel mondo

dell’equitazione.

“E’ un orgoglio vedere generazioni di cavalieri accomunati dalla grande

passione per il mondo dell’equitazione in una realtà marignanese che è a

tutti gli effetti un punto di riferimento storico per l’impegno ed i

rilevanti risultati sportivi conseguiti. Siamo entusiasti di accompagnare i

successi sportivi delle realtà marignanesi!”

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

