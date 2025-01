(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 CECILIA SALA, CASTELLI: GRANDE RISULTATO DEL GOVERNO E DEL PRESIDENTE MELONI

“Cecilia Sala sta tornando a casa e questa bellissima notizia mette fine a giorni difficili, di apprensione. La nostra giornalista potrà finalmente tornare ad abbracciare la sua famiglia: un risultato eccezionale frutto dello sforzo diplomatico compiuto dal Governo e dal presidente Meloni. Il nostro presidente del Consiglio, anche in questa occasione, conferma di avere uno spessore e una riconosciuta credibilità che garantiscono all’Italia un ruolo di primo piano nello scacchiere internazionale. In questo momento di felicità è doveroso ringraziare, in particolare, il ministro Antonio Tajani, il sottosegretario Alfredo Mantovano e tutti gli uomini e le donne dello Stato che, silenziosamente, hanno operato per garantire il buon esito di questa operazione”.

Lo afferma Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia e commissario straordinario al sisma 2016.

