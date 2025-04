(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Dazi. Bonelli: Trump avvisa Meloni, suo viaggio inutile

“Donald Trump ha ribadito che con l’Europa tratterà come blocco unico, non

con i singoli Stati. Una dichiarazione che conferma, se mai ce ne fosse

stato bisogno, l’inutilità del viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti.

Pensava di poter aprire un canale privilegiato, ma Trump è stato chiaro:

non si fanno trattative bilaterali con i singoli Paesi europei. Con lui

funzionano solo le prove di forza, come i controdazi che Meloni invece non

ha voluto sostenere.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE