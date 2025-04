[acspro] [CRUmbria-News] “Disposizioni in materia di tributi regionali” (3)

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 L’Assemblea legislativa dell’Umbria approva il disegno di legge della

Giunta regionale

(Acs) Perugia, 10 aprile 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

approvato, con 13 voti favorevoli della maggioranza (Pd, M5S, Avs, Tp-Ud) e 8

contrari della minoranza (FdI, FI, Lega, Tp-Uc) il disegno di legge

“Disposizioni in materia di tributi regionali” presentato dalla Giunta

regionale.

Prima del voto finale è stato approvato un emendamento, interamente

sostitutivo del testo, proposto dall’assessore Tommaso Bori. E’ stato

invece bocciato un emendamento, firmato da tutti i consiglieri di minoranza,

che chiedeva l’abrogazione dell’articolo riguardante l’aumento delle

aliquote Irpef. Soppressi, dopo l’approvazione dell’emendamento della

Giunta, altri due emendamenti della minoranza che chiedevano l’abrogazione

dell’articolo riguardante l’aumento dell’Irap e l’articolo sulla

tassa automobilistica.

L’EMENDAMENTO – SCHEDA

Nella relazione dell’emendamento si legge che la riduzione dei

trasferimenti alla regione Umbria di circa 40 milioni va a sommarsi al

deficit strutturale di 34,2 milioni di euro del consolidato regionale della

sanità, e alla necessità di risorse per la ricostituzione del fondo di

dotazione delle aziende sanitarie pari a 38,5 milioni, rateizzato in tre

annualità. La necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali

ha determinato l’obbligo di attivare la manovra fiscale per recuperare le

risorse indispensabili per assicurare: un sistema sanitario pubblico

efficiente, accessibile e di qualità per tutti i cittadini; il sostegno per

un efficiente e sostenibile trasporto pubblico locale; il sistema del diritto

allo studio e dei servizi agli studenti; il potenziamento degli interventi

nell’ambito sociale ed educativo e di contrasto alla povertà; lo sviluppo

economico, le politiche attive del lavoro, la cura dell’ambiente e del

territorio; il cofinanziamento integrale dei programmi comunitari fino ad

oggi insufficiente. Le politiche di garanzia minima per la coesione sociale e

la tenuta del sistema regionale che si intendono realizzare – si legge

ancora nella relazione – richiedono importanti risorse per reperire le quali

si è deciso di intervenire sulle leve fiscali parametrandone il più

possibile l’effetto in base ai redditi e salvaguardando quelli più bassi.

In particolare, la maggiorazione dell’addizionale regionale all’IRPEF dal

2025 opera con progressività su tutti e quattro gli scaglioni di reddito.

Viene però introdotta una detassazione dell’intera maggiorazione di

aliquota regionale per i redditi fino a 28mila euro. Per i redditi da 28 a

50mila viene introdotta una detrazione di 150 euro. La proposta prevede

l’applicazione di nuove aliquote dell’addizionale regionale di 0,50% fino

a 15mila euro, 1,79% tra 15mila e 28 mila euro, dell’1,89% per lo scaglione

tra 28 mila euro e 50 mila euro, del 2,1% per lo scaglione di reddito

imponibile superiore a 50 mila euro. La manovra prevede per il 2025, il 2026

e il 2027 la non applicazione delle maggiorazioni previste per i redditi fino

a 28mila euro. Per l’IRAP, dal 2026, c’è una maggiorazione dello 0,40%

sull’aliquota ordinaria (3,90%). Con questo emendamento la Giunta non

interviene sul bollo auto.

ORDINI DEL GIORNO

Prima del voto definitivo sul provvedimento è stato approvato un ordine del

giorno, presentato dai consiglieri di maggioranza, “per la salvaguardia del

sistema sanitario regionale” che impegna la Giunta “a proseguire il

rafforzamento della sanità pubblica regionale, contrastando i processi di

privatizzazione in atto, come previsto nelle linee programmatiche di mandato

e a costruire, attraverso la partecipazione, un Piano socio sanitario

regionale basato su criteri di efficienza, sostenibilità e qualità dei

servizi erogati anche attraverso la riorganizzazione dell’offerta

territoriale, ospedaliera e il rafforzamento del personale sanitario, con

particolare attenzione alla medicina di prossimità. A prevedere nel Piano

sociosanitario regionale il rafforzamento del sistema di prevenzione con

particolare riguardo alla popolazione a rischio e promozione di corretti

stili di vita anche mediante politiche che mirano all’invecchiamento attivo

e al sostegno delle fragilità; il potenziamento del sistema di sorveglianza

epidemiologica e contrasto alle emergenze sanitarie anche con la

programmazione degli interventi per il benessere animale e a tutela della

sicurezza degli alimenti in un’ottica One Health; la qualificazione ed il

potenziamento dell’offerta clinico-assistenziale e socio-assistenziale

attraverso l’innovazione e la differenziazione dei servizi con livelli di

specializzazione crescente; lo sviluppo di sistemi di cooperazione tra

ospedali-territorio e territorio-territorio per la creazione di reti cliniche

interaziendali funzionali secondo i principi di sicurezza delle cure e la

gestione in prossimità della persona; azioni per la riduzione delle

disuguaglianze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie anche attraverso

il miglioramento all’accessibilità ai servizi e dei tempi di attesa;

sostegno a politiche innovative in materia di ricerca sanitaria, anche

mediante il potenziamento del sistema delle reti e la promozione del

trasferimento tecnologico; supporto dell’innovazione tecnologica con

l’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali degli enti del Ssr, supporto

alle politiche nel campo delle sperimentazioni cliniche e delle politiche sul

farmaco attraverso la creazione di sistemi di medicina di precisione;

investimenti sulla ‘sicurezza del dato’ con lo sviluppo ed

interoperabilità dei sistemi digitali, la diffusione dei sistemi di

e-Health; potenziamento del rapporto con l’università con la creazione di

una collaborazione di valore per la didattica e per la realizzazione di

progetti ricerca nell’area medica e delle professioni sanitarie, sia sul

versante biomedico che su quello della organizzazione dei servizi sanitari,

volti a sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche innovative e a

favorire il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali;

sviluppo delle politiche del personale con il sostegno di azioni per la

valorizzazione dei professionisti sanitari, anche dando adeguato

riconoscimento alle prestazioni svolte e compensando maggiormente le funzioni

per le quali si registrano carenze, tra cui i servizi per l’emergenza

urgenza. A realizzare un sistema integrato di programmazione e controllo

della spesa sanitaria, che preveda il coordinamento strutturale tra il

bilancio della Regione e i bilanci delle quattro aziende sanitarie umbre, con

l’obiettivo di garantire una visione unitaria del fabbisogno e

dell’utilizzo delle risorse. A rafforzare gli strumenti di monitoraggio e

valutazione delle performance gestionali e sanitarie, con particolare

attenzione agli scostamenti di bilancio, ai costi standard e ai livelli

essenziali di assistenza. A prevedere, nel quadro delle prossime manovre di

bilancio e pianificazione sanitaria, misure di razionalizzazione della spesa

che tutelino i servizi essenziali e valorizzino le buone pratiche già

presenti nel sistema sanitario regionale. Analogamente a quanto avvenuto per

i direttori, a valutare l’opportunità di un riassetto delle spese ed una

più efficiente riorganizzazione della dirigenza e delle posizioni

organizzative dell’ente regionale. A provvedere alla predisposizione di un

nuovo piano di alienazioni, al fine di conseguire una razionalizzazione e

messa in economia dell’ampio patrimonio regionale spesso composto da beni

diffusi nel territorio e sottoutilizzati dall’ente. A promuovere il massimo

coinvolgimento dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni competenti,

favorendo un confronto costruttivo e continuo tra Istituzioni, professionisti

del settore, enti locali e comunità locali. A sostenere, in sede di

Conferenza Stato-Regioni, la necessità di un adeguamento del finanziamento

del sistema sanitario umbro, al fine di ottenere strumenti di flessibilità e

sostegno adeguati alla realtà finanziaria regionale”.

Respinti anche 2 ordini del giorno presentati dai consiglieri di minoranza

uno che impegnava la Giunta “a destinare le risorse finanziarie derivanti

dall’applicazione dell’atto per finalità legate esclusivamente

all’ambito sanitario”; il secondo che impegnava la Giunta “ad

introdurre un sistema di detrazioni che mitighi l’impatto dell’aumento

dei tributi regionali in relazione al numero dei componenti il nucleo

familiare per la parte di entrate derivanti dall’applicazione della legge

regionali eccedenti la quota di 34 milioni 200 mila euro per la tutela della

salute”. DMB/

