Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Dl Bollette: Squeri, grazie a FI 10 milioni a favore delle piscine

“Il gruppo di Forza Italia è stato l’unico a proporre un emendamento al decreto Bollette specificamente destinato al settore delle piscine, a firma mia e del collega Maurizio Casasco. Un emendamento che è stato ripreso dai relatori del provvedimento e approvato. Vengono così stanziati 10 milioni per l’anno 2025 a favore delle piscine per fronteggiare i costi energetici sempre più elevati, fondi che si aggiungono ai 7,3 milioni di euro già a disposizione del Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio, derivanti da precedenti interventi normativi promossi e sostenuti sempre da Forza Italia. Rivendichiamo con orgoglio anche questo risultato a favore del nuoto e dello sport di base”.

Lo scrive in una nota Luca Squeri, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Energia del partito.

