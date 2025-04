(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 M5S Campidoglio: Inceneritore, per superare possibili pericoli ambientali,

centrodestra regala altri poteri a Gualtieri. Silenzio dal PD

Roma, 10 aprile – Ancora una volta il centrodestra gioca con le istituzioni

per tutelare interessi che nulla hanno a che fare con il bene comune. Con

un emendamento inserito nel decreto sulla pubblica amministrazione, la

maggioranza vuole consegnare al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri,

ulteriori poteri speciali in materia di gestione dei rifiuti,

permettendogli di decidere in autonomia – e senza i dovuti pareri tecnici –

sull’individuazione delle aree ad alto rischio ambientale. In altre parole:

via libera all’inceneritore di Santa Palomba, ignorando ogni procedura,

ogni valutazione scientifica e ogni voce contraria del territorio. Il

tutto, nel silenzio complice del PD.

Un blitz indegno, che sottrae competenze alla Regione Lazio e agli enti

preposti – come ARPA – per accentrare tutto nelle mani di chi ha già

dichiarato guerra alla transizione ecologica, scegliendo la scorciatoia

dell’incenerimento invece della riduzione, del riuso e del riciclo dei

rifiuti. È chiaro a tutti: questo emendamento è un favore politico, non una

misura utile né urgente. E ha un solo obiettivo: blindare il progetto

dell’inceneritore legandolo al Giubileo, quando invece il Giubileo non

c’entra nulla. Non c’è nulla di trasparente, nulla di democratico, nulla di

sostenibile in questa scelta.

Il Movimento 5 Stelle si opporrà con forza a questo abuso istituzionale.

Continueremo a denunciare questo scempio e a difendere i cittadini, la

salute pubblica e l’ambiente da chi vuole trasformare i rifiuti in business.

Così in una nota il Gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle