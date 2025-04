(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Industria, Barbera (Prc):”Continua a crollare la produzione. Il governo

Meloni porta il Paese alla recessione”

“I dati ISTAT pubblicati oggi sulla produzione industriale certificano, per

il venticinquesimo mese consecutivo, il crollo del sistema produttivo

italiano. A febbraio 2025, l’indice della produzione industriale registra

un calo del 2,7% su base annua, con crolli drammatici nei settori dei beni

strumentali (-9,8%) e intermedi (-4,6%). Un segnale inequivocabile del

declino in corso, frutto diretto delle politiche fallimentari del governo

Meloni. Siamo di fronte a una crisi strutturale, aggravata da scelte miopi,

da tagli agli investimenti pubblici, e dall’assenza totale di una strategia

industriale. La propaganda non basta più: la realtà dei numeri parla

chiaro. Mentre la destra al governo si occupa di grandi opere inutili e

privatizzazioni, il tessuto produttivo del Paese viene lasciato marcire.

Ancora più grave è il fatto che questo dato non tiene conto degli effetti

dei dazi annunciati in ambito internazionale, che nei prossimi mesi

rischiano di peggiorare ulteriormente il quadro, colpendo duramente

l’export e interi comparti industriali già in sofferenza”. E’ quanto

dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.

“Invece di affrontare la crisi con un grande piano pubblico per

l’industria, per la transizione ecologica, per la piena e buona occupazione

– continua Barbera – il governo continua a tutelare gli interessi delle

grandi imprese e della finanza, abbandonando lavoratori e lavoratrici al

loro destino. Denunciamo con forza l’inadeguatezza dell’esecutivo e

chiediamo un radicale cambio di rotta: servono investimenti pubblici, una

programmazione industriale orientata alla giustizia sociale e ambientale, e

un piano per la difesa dell’occupazione e dei salari. Non è più il tempo

degli annunci: l’Italia ha bisogno di una vera alternativa sociale e

popolare”.