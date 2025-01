(ARC) Eventi: Roberti, nuovo campo a sette Villa Ara luogo dove s’impara

(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 Trieste, 8 gen – “Inaugurare una struttura sportiva significa

offrire un servizio in pi? alla comunit?, in questo caso della

citt? di Trieste, e ai tanti bambini che frequenteranno questo

campo di calcio, dove impareranno a giocare ma soprattutto

apprenderanno valori, a partire dal rispetto dell’avversario”.

Sono parole che l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti, delegato dal governatore Massimiliano Fedriga,

ha rivolto ai ragazzi della Sant’Ignazio Calcio nel comprensorio

di Villa Ara dove oggi ? stato tagliato il nastro nel nuovo campo

a sette in erba sintetica.

L’opera ? stata finanziata dalla Direzione sport della Regione

con un contributo di 87mila euro che permetter? di sistemare

anche spogliatoi, bagni e rampette di accesso alla piattaforma.

Roberti ha ricordato di aver frequentato a lungo Villa Ara, “un

luogo sano dove si pratica lo sport e dove s’impara a vincere e a

perdere, sempre con il sorriso sulle labbra. Qui – ha detto ai

giovanissimi atleti – avrete la possibilit? di condividere la

passione per il calcio e soprattutto tante belle amicizie che

porterete avanti nel tempo”.

Alla cerimonia di inaugurazione, insieme al presidente della

Sant’Ignazio Calcio e della Caritas di Trieste padre Giovanni La

Manna, ? intervenuto anche padre Ronny Alessio, che guida la

provincia euro-mediterranea della Compagnia di Ges?.

ARC/PPH/ma

081901 GEN 25