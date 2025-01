(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 30mila euro per Savix 2024

La Regione Piemonte ha accolto la domanda del Comune di Savigliano nell’ambito del bando

relativo ad eventi e manifestazioni sul territorio: sarà erogato un finanziamento “retroattivo” da

30.000 euro per l’edizione 2024 di “Savix – Comics and bricks”.

«Siamo molto soddisfatti per questo finanziamento regionale – commenta l’Assessore alle

manifestazioni Filippo Mulassano -. Tale cifra rappresenta innanzitutto un riconoscimento e una

premialità verso un evento, Savix, che da subito è entrato nel cuore dei saviglianesi. La kermesse

comporta un grande lavoro di squadra e un’organizzazione non indifferente: è gratificante che la

Regione ce lo abbia riconosciuto»

«Inoltre – aggiunge – la somma va nella direzione di rendere l’evento ancor più sostenibile dal

punto di vista economico».