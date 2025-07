(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 MIGRANTI, M5S: ALTRO CHE ALBANIA E BLOCCO NAVALE, A LAMPEDUSA CONTINUA GESTIONE SBARCHI

ROMA, 13 lug. – “Per parlare di immigrazione con piena consapevolezza devi andare a vedere un hotspot, capire cosa si vive lì e guardare in faccia i migranti”.

Lo ha detto il senatore M5S Ettore Licheri a margine della visita all’hotspot di Lampedusa compiuta venerdì scorso da una delegazione M5S nell’ambito di una due giorni a Lampedusa e Linosa per incontrare cittadini, associazioni, forze dell’ordine, personale sanitario e realtà produttive. Vi hanno preso parte Dolores Bevilacqua, Anna Bilotti, Roberto Cataldi, Ketty Damante, Gabriella Di Girolamo, Valentina D’Orso, Ettore Licheri, Sabrina Licheri, Ada Lopreiato, Pietro Lorefice, Luca Pirondini, Elisa Pirro, Elena Sironi, Roberto Traversi e il capogruppo M5S nella Regione Liguria, Stefano Giordano.

“L’immigrazione – affermano i parlamentari M5S – non può essere gestita con slogan come il blocco navale e il protocollo Albania, sventolati inutilmente dal governo Meloni. E Lampedusa chiede di essere ascoltata, ha bisogno di investimenti in sviluppo, per sostenere diversi settori economici. Dei 45 milioni di euro stanziati dal governo Meloni, a parte gli annunci, non si hanno notizie. Ad ogni emergenza fanno seguito anche nuove strutture militari. E’ imminente l’apertura di un commissariato di Polizia con 48 unità in più, mentre a Palermo, che è in preda alla criminalità di strada, vengono destinati solo 3 agenti in più. Questa isola ha imparato a gestire un flusso migratorio impressionante facendo ricorso a ogni mezzo. Nel 2023, anno del record di sbarchi, la struttura sanitaria locale ha dovuto inaugurare nuovi protocolli per affrontare un numero enorme di emergenze di varie tipologie e livelli. Il Poliambulatorio di Lampedusa garantisce a tutti coloro che ne hanno bisogno – migranti, residenti o turisti – tantissime prestazioni con copertura diurna e notturna, con venti branche specialistiche. Grazie al Pnrr ottenuto nel 2020 a Lampedusa sorgerà una casa di comunità hub. Ma non basta, a chiedere di poter lavorare al meglio sono, ad esempio, anche i pescatori e gli albergatori. Il governo garantisca alle Pelagie l’attenzione che meritano”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle