13 Luglio 2025

DAZI, S. LICHERI (M5S): MELONI SI E’ SOPRAVVALUTATA, ORA TORNI SULLA TERRA

ROMA, 13 lug. – “La missiva di Trump sui dazi al 30% applicati all’Ue, a cui oggi fa seguito il grido d’allarme di industriali, artigiani, agricoltori, pescatori, commercianti e di tutte le altre categorie produttive italiane, ci dice una cosa chiara: Meloni si è decisamente sopravvalutata in questi anni. La narrazione sulla sua centralità a livello internazionale ieri si è sciolta come neve al sole. Oggi la Cgia di Mestre ci dice che se ad agosto partiranno i dazi di Trump, il danno immediato per l’Italia sarà nell’ordine dei 35 miliardi. Pertanto è giunta l’ora per Meloni di tornare sulla terra, perché la situazione è già abbastanza complicata oggi, con la produzione industriale che cala inesorabilmente da due anni e mezzo, l’inflazione che galoppa e la pressione fiscale idem. Lo storytelling del governo sui suoi fasulli primati economici non aiuta, e va abbandonato. Così come non ci sembra la decisione del secolo essersi piegati supinamente in sede Nato, ipotecando il futuro economico del paese sull’altare del riarmo e promettendo proprio a Trump acquisti folli di gas a prezzi spropositati. Meloni cambi registro e voli più bassa, ammettendo ogni tanto anche qualche fallimento, o ci andremo a schiantare”. Così la senatrice Sabrina Licheri, capogruppo M5s in comm. Industria e Agricoltura.

