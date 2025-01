(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 SARDEGNA, PAVANELLI (M5S): TODDE ATTACCATA DAL SISTEMA PERCHE’ AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Roma, 7 gen . – “La sanzione comminata del Collegio di garanzia della Corte d’Appello di Cagliari nei confronti della Presidente Alessandra Todde è illegittima e sproporzionata. Non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma la legge stessa che prevede la decadenza solo in caso di mancata rendicontazione e di superamento del limite di spesa e sancisce come obbligatoria la nomina del mandatario soltanto se vengono sostenute spese e ricevuti contributi cosa non avvenuta nel caso della Presidente Todde. Se nel 2020 il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato un rendiconto a zero, ritenuto coerente dagli organi di controllo, è facile pensare che per la presidente Todde si tratti dell’ennesimo episodio in cui sono stati usati due pesi e due misure e si sia utilizzato il pretesto per gettare fango sul Movimento 5 Stelle. È forte il sospetto che continua a prevalere la paura di avere in Sardegna una presidente con le mani libere e lontana dalle solite logiche clientelari”. Lo afferma in una dichiarazione la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli.

