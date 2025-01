(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 MIGRANTI: BATTILOCCHIO (FI), “MENO 58% DI ARRIVI IRREGOLARI, RISULTATO DI POLITICA FINALMENTE STRUTTURALE ED EFFICACE”

“Sono stato nelle ultime ore nuovamente in visita all’hotspot di Lampedusa. E ‘un appuntamento periodico questo che Forza Italia porta avanti, una importante occasione per ringraziare la Croce Russa che ha il compito della gestione in stretta sinergia con la Polizia di Stato, con i Carabinieri, con la Guardia di Finanza e con l’esercito italiano e per ringraziare anche tutti coloro che sono impegnati nel funzionamento di questa struttura, che è molto complessa. L’ultima visita all’hotspot ci ha permesso d tracciare un bilancio sull’anno che ci lasciamo alle spalle, che ha visto dei numeri ufficiali molto incoraggianti, a partire dal meno 58% registrato sugli arrivi irregolari. Segno che questo Governo continua a portare a casa risultati concreti, tangibili, evidenti, frutto di una politica finalmente strutturale, di una politica articolata, di una politica efficace che stiamo portando avanti in tema di gestione di flussi migratori. Oggi c’è un approccio finalmente sistemico ad una tematica strutturale che è quella dei flussi immigratori e soprattutto siamo riusciti a coinvolgere l’Europa, con una partecipazione diretta di Bruxelles e con una condivisione di responsabilità, solidarietà ed oneri”. Così l’On. Alessandro Battilocchio (Forza Italia), responsabile del dipartimento immigrazione del partito azzurro, intervenendo a TgCom24.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma