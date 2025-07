(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 ACCORDO ENI-SONATRACH. MASCARETTI (FDI): UN PASSO STRATEGICO PER RAFFORZARE COOPERAZIONE TRA ITALIA E ALGERIA

“L’accordo firmato oggi ad Algeri tra Eni e Sonatrach per lo sviluppo del giacimento di Zemoul El Kbar rappresenta un passo strategico per la cooperazione energetica tra Italia e Algeria, e conferma la solidità del legame storico e strategico tra i nostri due Paesi.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti, presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Italia–Algeria, commentando l’intesa da 1,35 miliardi di dollari che prevede l’investimento congiunto per l’esplorazione e lo sfruttamento del giacimento nel sud-ovest dell’Algeria.

“Con una produzione attesa di 9,3 miliardi di metri cubi di gas all’anno, questo progetto – prosegue Mascaretti – non solo contribuisce a rafforzare la sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa, ma rappresenta anche un’ulteriore occasione di crescita per l’economia algerina. È la conferma che una cooperazione paritaria, fondata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, può produrre risultati concreti e di lungo periodo. Come Gruppo di amicizia Italia/Algeria, insieme ai parlamentari algerini – conclude Mascaretti – continueremo a sostenere con attività di diplomazia parlamentare ogni iniziativa che possa rafforzare il dialogo politico, economico e culturale tra i nostri due Paesi, promuovendo le politiche per uno sviluppo sostenibile dell’aera mediterranea.”

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati