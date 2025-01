Giorgio Pasotti in “RACCONTI DISUMANI” al Teatro Sociale l’11 gennaio – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

Sabato 11 gennaio 2025 ore 21.00 | Teatro Sociale di Pinerolo

Giorgio Pasotti in

RACCONTI DISUMANI

Sabato 11 gennaio al Teatro Sociale di Pinerolo (TO) Giorgio Pasotti sarà in scena con “Racconti Disumani” spettacolo con la regia di Alessandro Gassman. Un’occasione per il pubblico per esplorare le inquietanti profondità dell’animo umano attraverso la lente del surrealismo kafkiano.

da Franz Kafka

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

con Giorgio Pasotti

adattamento Emanuele Maria Basso

musiche Pivio e Aldo De Scalzi

scene Alessandro Gassmann

costumi Mariano Tufano

produzione TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo /Stefano Franconi Produzioni

COMUNICATO, 07 GENNAIO 2025

Prosegue la stagione teatrale di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Sabato 11 gennaio 2025 al Teatro Sociale di Pinerolo, Alessandro Gassmann alla regia e Giorgio Pasotti in scena si misurano con due racconti di Franz Kafka – Una relazione per l’accademia e La tana – per parlare di uomini agli uomini. Un dittico narrativo incentrato su vicende animali e dunque disumane, che mettono a nudo la superficialità di certi stereotipi e di alcuni luoghi comuni che svelano l’innato bisogno dell’essere umano di un riparo perfetto che ci metta al sicuro da ogni complessità. Un’occasione per il pubblico per esplorare le inquietanti profondità dell’animo umano attraverso la lente del surrealismo kafkiano.

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO SOCIALE

Platea

Intero € 22,00

Ridotto € 19,00*

Galleria

Intero € 20,00

Ridotto € 17,00*

Loggione

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00*

Speciale giovani I possessori della tessera PINECULT e i giovani fino a 28 anni hanno diritto a un biglietto a 10 € in galleria e platea e a 5 € nel loggione, per tutti gli spettacoli in abbonamento.

*I biglietti ridotti sono riservati per over 65, universitari, insegnanti, possessori abbonamento musei abbonamento Musei, Tesserati FAI, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo.

PREVENDITA

PUNTO VENDITA PINEROLO

Ufficio del Turismo di Pinerolo

Via Duomo, 1 (fronte Palazzo del Comune) Telefono 0121.795589

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 14.00.

La seconda domenica di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00 (Pagamento solo con carta di credito o bancomat)

ON LINE

sul sito http://www.vivaticket.it – solo biglietti interi on line sarà applicato un diritto di prevendita

VENDITA SERALE

Presso la cassa del Teatro Sociale di Pinerolo

tutte le sere di spettacolo a partire dalle ore 19.30