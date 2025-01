Cs Martina Città che legge

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Comune di Martina Franca

Assessorato alle Attività Culturali

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca 7 gennaio 2024

Martina Franca “Città che Legge” anche per il 2024-2026

Martina si conferma “Città che Legge” anche per il biennio 2024-2026. Il Centro per il libro e la

lettura (Cepell) ha accolto l’istanza dell’Amministrazione Comunale dimostrando di essere in

possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso pubblico del Ministero della Cultura.

Il Cepell, d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), attribuisce la qualifica

“Città che legge” alle amministrazioni comunali impegnate costantemente a promuovere iniziative

pubbliche di diffusione della lettura sul proprio territorio come sostegno alla crescita socio-culturale

della propria comunità.

“Non posso che esprimere soddisfazione per la conferma del riconoscimento da parte del Centro

per il libro e la lettura d’intesa con l’ANCI. La qualifica di ‘Città che Legge’ -sottolinea