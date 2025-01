CS | La Provincia di Biella investe quasi 10milioni di euro sul futuro dei nostri giovani

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Ufficio Comunicazione

Comunicato stampa del 7 gennaio 2025

La Provincia di Biella investe quasi 10milioni di euro sul futuro dei nostri giovani

Il punto sugli interventi PNRR negli Istituti di Istruzione Superiore biellesi

Si sono conclusi con largo anticipo i lavori di adeguamento statico e sismico al Liceo Scientifico

Avogadro di Biella, finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), per un totale di quasi 2 milioni e 700mila euro di investimento. Dopo mesi di rotazione

delle classi a causa dei lavori – ad eccezione delle cinque aule riqualificate e rese disponibili da

quest’autunno (presso la sede ex Atap) – gli studenti del Liceo Avogadro sono rientrati oggi, 7

gennaio 2025, nella loro scuola completamente riqualificata. Con la conclusione dei lavori, si è

ripristinata la piena disponibilità di tutte le aule, i laboratori, i locali archivio, i locali deposito e gli

spazi comuni, inclusa l’aula magna, la biblioteca e la palestra.

L’intervento, di considerevole rilevanza e proporzione, è stato articolato in due fasi: la prima,

conclusa nel 2021, ha riguardato la riqualificazione dell’area nord-ovest, realizzata senza

interrompere le attività didattiche. La seconda fase, i cui lavori sono terminati nella prima metà di

dicembre 2024 con le ultime rifiniture esterne, ha interessato il resto dell’istituto, inclusa la palestra.

Nel 2025 sono previsti ulteriori investimenti per il rinnovo dell’attrezzatura sportiva e la sostituzione

del pavimento interno, con l’obiettivo di offrire agli studenti un ambiente di apprendimento e di

attività sportive all’avanguardia.

La Provincia di Biella, non solo ha anticipato la chiusura di un cantiere di tale proporzione rispetto

alla data di ultimazione lavori, ma ha chiuso prima del termine anche tanti altri lavori finanziati dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riguardanti l’edilizia scolastica.

Tra questi, i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione delle palestre del Liceo “G. & Q. Sella”

di via Addis Abeba che si sono conclusi con un mese di anticipo rispetto alla scadenza

contrattuale, per un investimento di 772mila euro. Il cantiere è stato affrontato in due fasi distinte

per consentire l’utilizzo di una delle due palestre agli studenti. La palestra Sud è stata, infatti,

riconsegnata ad inizio agosto 2024, dopo la riasfaltatura delle aree esterne prima dell’inizio

dell’anno scolastico, mentre le opere edili che hanno riguardato la palestra Nord si sono concluse il

20 dicembre 2024 e la stessa verrà riconsegnata nel corso del mese di febbraio 2025, a seguito

della posa delle luci interne da parte di Ener.bit.

In programma per il 2025 c’è anche la riconsegna della palestra Est dell’IIS “Q. Sella” di Corso

Pella e degli spogliatoi, con la palestra Ovest già restituita – a seguito dei lavori di riqualificazione

architettonica e ristrutturazione – in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025,

unitamente al relativo blocco spogliatoi e alla zona “palestrina” interna. La seconda palestra come

da cronoprogramma sarà ultimata, con gli spogliatoi, nella seconda metà del mese di maggio

2025, salvo imprevisti. I lavori, per un totale di 1 milione e 350mila euro di investimento, hanno

consentito la sostituzione e la riqualificazione degli infissi esterni ed interni, con apertura

automatizzata e programmabile, per un totale di 413 mq. È stato inoltre inserito come previsto da

normativa un impianto di ventilazione meccanica e ricambio d’aria forzato (VMC) nel blocco

spogliatoi-servizi igienici.

Provincia di Biella – Via Quintino Sella,12 – 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)

Ufficio Comunicazione

Nella palazzina “ex Atap” in viale Macallè a Biella, invece, i lavori di riqualifica e adeguamento

funzionale dell’edificio, per un investimento totale di 1 milione di euro, hanno visto concludersi la

prima fase nel mese di agosto 2024. Questa fase ha riguardato la realizzazione di tutte le opere

interne necessarie per la riqualifica di cinque aule finalizzate all’utilizzo scolastico da parte del

Liceo Avogadro a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2024-25, al fine di consentire la

prosecuzione dei lavori di adeguamento nella sede centrale del Liceo, lungo l’ala est. A seguito

della conclusione di tali lavori con largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali, a partire da oggi, 7

gennaio 2025, le classi del Liceo Avogadro sono tornate nella propria sede centrale e gli spazi del

piano primo della Palazzina “ex Atap” sono tornati nella disponibilità dell’IIS Gae Aulenti.

Contestualmente, nella Palazzina, si sono avviate le opere esterne per la Fase 2, tra cui il cappotto

esterno, l’ascensore e le opere edili connesse, oltre alla ripassatura del manto di copertura.

Inoltre, è stata realizzata la nuova palestra dell’IIS Cossatese e Vallestrona, il progetto di maggior

impatto, rilevanza e proporzione per la Provincia di Biella, finanziato sempre attraverso i fondi del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un investimento di 3 milioni e 600mila euro,

che rappresenta il primo Lotto funzionale del progetto di realizzazione del nuovo edificio scolastico.

I lavori edili si sono formalmente conclusi il 15 dicembre 2024 come da certificato ultimazione

lavori, nei tempi contrattuali. Restano da concludersi alcune opere di finitura e marginali, a seguito

delle quale sarà possibile comunicare la fine lavori e, a collaudo concluso, l’agibilità della palestra.

Si prevede quindi di poter consegnare la palestra all’uso scolastico non prima del mese di marzo

2025, a sostituzione di quella esistente.

Questi interventi non solo migliorano le strutture esistenti, ma rappresentano anche un

investimento significativo nel futuro educativo dei giovani della Provincia di Biella, garantendo un

ambiente scolastico più sicuro, moderno e funzionale.

“Ci siamo trovati a fronteggiare una situazione economica molto complessa a seguito del dissesto

finanziario di questa Provincia, tuttavia siamo riusciti a ripianare il debito accumulato senza mai

trascurare l’importanza degli investimenti nelle scuole. Nel settore dell’edilizia scolastica, abbiamo

intercettato, nel corso degli anni, finanziamenti per decine di milioni di euro a beneficio dei nostri

giovani, oltre a reperire risorse significative nel bilancio dell’Ente che amministro: questi risultati

concreti testimoniano la mia sensibilità, insieme a quella della Provincia di Biella, verso le nuove

generazioni”, commenta il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo.

Provincia di Biella – Via Quintino Sella,12 – 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)