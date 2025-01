CS – FdI Capitanata: “Dalla parte dello Stato e delle Forze dell’Ordine. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che difendono la sicurezza dei cittadini”

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 FdI Capitanata: “Dalla parte dello Stato e delle Forze dell’Ordine. Grazie

alle donne e agli uomini in divisa che difendono la sicurezza dei cittadini”

Una delegazione di Fratelli d’Italia di Capitanata composta dal presidente

provinciale Giannicola De Leonardis, dall’On. Giandonato La Salandra e dal

capogruppo al Comune di Foggia, Claudio Amorese, accompagnati dalla

presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di

Foggia Rita Montrone, si è recata questa mattina in visita istituzionale

alla Questura di Foggia dove ha incontrato il questore, dott. Alfredo

D’Agostino.

“Una occasione per ringraziare le Forze dell’Ordine per il prezioso ed

encomiabile lavoro che svolgono quotidianamente con dedizione a difesa dei

cittadini – commentano gli esponenti meloniani – in un territorio in cui

costante e sentita è la domanda di legalità che è valore fondante e

condiviso del vivere civile. Le Forze dell’Ordine rappresentano il baluardo

della nostra sicurezza e dovere delle Istituzioni è quello di sostenerle

costantemente con sentimento di gratitudine e di porre in essere ogni

azione politica utile a sviluppare quelle sane sinergie utili a combattere

qualsivoglia forma di criminalità. Fratelli d’Italia è convintamente

schierata dalla parte delle donne e degli uomini in divisa che

rappresentano lo Stato e sarà sempre in prima linea nel sostenere le loro

azioni volte a contrastare l’illegalità e a difendere i cittadini”,

concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia.

