CS CHIETI-FONDI PER SANTA MARIA, TESTA (FDI) REPLICA A TORTO

*CHIETI-FONDI PER SANTA MARIA, TESTA (FDI): RISORSE CERTE, TORTO MENTE

SAPENDO DI MENTIRE. *

“La deputata del Movimento 5Stelle, *Daniela Torto, *sa bene di mentire

quando afferma l’assenza di fondi per la messa in sicurezza del quartiere

‘Santa Maria’ di Chieti. Si tratta, infatti, di un *provvedimento *che fa

riferimento ad un ordine del giorno alla legge di bilancio *con copertura

finanziaria certa*, quanto basta a smascherare le fandonie propinate

dall’on. Torto. Da componente della commissione Bilancio, Torto, ben

conosce le procedure – o meglio, voglio augurarlo – che prevedono per

l’anno 2025 tutte le attività propedeutiche allo stanziamento dei fondi in

oggetto per le annualità 2026 e 2027, come annunciato. In totale, 15

milioni di euro – lo ricordo –utili ad affrontare le conseguenze dello

sgombero resosi necessario a causa delle gravi lesioni agli edifici

provocate dal dissesto idrogeologico, che ha coinvolto ben 13 condomini e

determinato enormi disagi ai residenti. Anche nella finanziaria 2024 –

sempre come ben sa Torto – e ancor prima con i governi precedenti, vennero

istituiti fondi per fronteggiare alcune emergenze, attraverso la medesima

procedura. Trovo molto grave l’atteggiamento della deputata pentastellata

che, anziché plaudere ad una importante misura in favore del nostro

territorio, preferisce dilettarsi in grossolana politica tentando di sviare

i cittadini attraverso una mendace informazione. Come sempre, il tempo è

galantuomo, e dimostrerà ancora una volta come il governo Meloni continui a

centrare obiettivi importanti, mentre la rappresentante del M5Stelle

persevera nel tifare, evidentemente, contro la sua stessa terra”. Lo

afferma il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, *Guerino Testa. *

Chieti, 7 gennaio 2024

