(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 SICUREZZA, SPERANZON (FDI): ENORME GRATITUDINE A FORZE DELL’ORDINE

“Enorme è la gratitudine nei confronti delle centinaia di agenti e appartenenti alle forze dell’ordine e del soccorso, come il personale medico-sanitario ed i vigili del fuoco, che anche durante queste festività hanno incessantemente lavorato per la nostra comunità. A loro va il ringraziamento da parte di Fratelli d’Italia, per quanto hanno fatto e continueranno a fare”.

A dirlo, a margine dell’incontro istituzionale di oggi pomeriggio in Questura a Venezia con Gaetano Buonaccorso, è il senatore veneziano vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama e coordinatore cittadino del partito Raffaele Speranzon, che ha incontrato il questore accompagnato da una nutrita delegazione composta dai massimi esponenti politici e di partito del territorio.

“La visita in Questura e l’incontro con il Questore è doveroso, visto che il nostro ringraziamento va a tutti gli uomini e le donne in divisa che con atti di piccolo grande eroismo salvano vite e ci proteggono con professionalità animati da grande vocazione. Come successo nel caso dell’automobilista soccorso in Tangenziale, che grazie al pronto intervento di una pattuglia della Stradale è stato strappato alla morte, o i tanti piccoli e grandi episodi dove l’intervento delle forze dell’ordine, dei sanitari o dei vigili del fuoco è stato provvidenziale, soprattutto in una città complessa come il nostro Comune, diviso tra terra e mare, e la nostra ampia provincia. Con questa visita Fratelli d’Italia rinnova con fierezza il proprio sostegno alle forze dell’ordine, anche viste le continue aggressioni non solo verbali che subiscono senza ricevere alcuna solidarietà da certa sinistra; Noi staremo sempre dalla parte delle forze dell’ordine, fondamentali nel garantire la sicurezza, la libertà ed i diritti dei cittadini: lo abbiamo dimostrato coerentemente anche con il recente rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, con aumenti medi mensili di circa 200 euro. E’ il segno di un’attenzione particolare al lavoro di chi opera con dedizione al servizio della Nazione. C’è ancora molto da fare – ha concluso Speranzon nel suo dialogo con il Questore – e Fratelli d’Italia è già al lavoro su questo con la convinzione che la strada che si sta percorrendo è quella giusta”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica