(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 DIFESA, TURCO (M5S): REARM EU È AUSTERITÀ MILITARE, MELONI SUBISCE E ITALIANI PAGANO

ROMA, 12 LUGLIO 2025 – “Il piano ReArm Europe è una forma di austerità militare: si chiedono agli Stati membri nuovi investimenti in difesa, ma senza strumenti comuni per finanziarli. Chi ha margini di bilancio potrà spendere, chi non li ha, come l’Italia, sarà costretto ad aumentare il debito o a tagliare sanità, scuola e welfare. È una visione iniqua, sbilanciata e pericolosa, che penalizzerà l’economia reale e amplierà le disuguaglianze all’interno dell’Unione”. Lo afferma il senatore e vicepresidente del M5S Mario Turco, responsabile del Comitato Economia Lavoro Imprese. “Ancora una volta – riprende – il Governo Meloni subisce passivamente le imposizioni di Bruxelles. Accetta senza condizioni un modello che rafforza il peso di Francia e Germania e scarica i costi sugli Stati con meno spazi fiscali e senza una chiara strategia industriale. È una resa mascherata da responsabilità istituzionale”. “Il M5S chiede una revisione profonda del piano, non solo nella sua dimensione militare ma soprattutto negli strumenti finanziari con cui realizzarlo. Siamo non solo contrari al piano di riamo, ma anche alle modalità con cui sarà finanziato, ovvero senza un fondo comune, come fu invece per il Recovery Fund. Non si costruisce l’Europa della difesa aumentando le disuguaglianze tra Stati e aggravando i conti pubblici di chi è già sotto pressione” conclude Turco.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle