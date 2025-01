SICUREZZA, L’ON SCHIANO (FDI) VISITA I CARABINIERI DI NAPOLI

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

“Insieme al senatore Sergio Rastrelli mi sono recato alla Legione dei Carabinieri di Napoli in segno di gratitudine per quello che l’Arma, così come tutte le Forze dell’Ordine, fanno per la nostra Patria. Uomini e donne ogni giorno con sprezzo del pericolo e senso del dovere sono impegnati per proteggere il popolo italiano, tutelare la legalità e combattere il crimine. Il governo guidato da Giorgia Meloni, e noi di Fratelli d’Italia, sono da sempre al fianco delle Forze dell’Ordine, che sosteniamo con atti concreti e anche con visite come quella di oggi, che hanno un valore simbolico e testimoniano la nostra vicinanza a questi valorosi servitori dello Stato. Viva le Forze dell’Ordine! Viva l’Italia!”.

È quanto dichiara l’on Michele Schiano Di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fdi a Napoli