(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 *SapceX: Bonaldi (Pd), Meloni sovranista a parole, accordo con Musk non

sarebbe per interesse Paese*

“L’Agenzia Bloomberg racconta di trattative di Meloni per l’affidamento a

Space X, l’azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, di una

gamma completa di sistemi di crittografia per i servizi telefonici e

internet del Governo italiano, servizi di comunicazione per l’Esercito

nonché l’implementazione in Italia di servizi satellitari, da utilizzare in

caso di emergenze.

Con un miliardo e mezzo di euro degli Italiani, che verrebbero accordati

senza gara e senza bando, affidando le infrastrutture strategiche più

delicate e sensibili del nostro Paese a un discusso e controverso magnate,

legato a doppio filo a una potenza straniera.

Le rituali note di smentita della presidenza del Consiglio di queste ore

negano che gli accordi siano già conclusi, ma non le interlocuzioni in

corso.

Anziché concentrarsi sullo sviluppo di un ecosistema pubblico privato di

servizi digitali, per investire e migliorare la connettività in tutte le

aree del Paese e impegnarsi perchè l’Europa meglio coordini le proprie

politiche tecnologiche per favorire l’innovazione e sviluppare modelli

alternativi e autonomi, la presidente Meloni, che ha vinto le elezioni con

la propaganda sovranista, sembra volere incrementare, deliberatamente, la

propria dipendenza tecnologica da figure come il suo amico multimiliardario

Elon Musk, che tutto può avere in mente, fuorché gli interessi del nostro

Paese e degli Italiani”. Così Stefania Bonaldi, responsabile Innovazione

nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

Roma, 6 gennaio 2024

