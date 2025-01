(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 *Oggetto: Mancano gli specialisti al Pronto soccorso del “Ruggi” di Salerno

nei giorni festivi: la denuncia di Mario Polichetti (Udc)*

Ancora una volta, la gestione sanitaria della Campania si trova sotto i

riflettori per decisioni che penalizzano gravemente i cittadini. Nei giorni

festivi, il Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” di Salerno risulta privo

di specialisti urologi e otorini, costringendo i pazienti ad affrontare

ulteriori spostamenti, spesso verso Napoli, per ricevere cure adeguate. Una

situazione inaccettabile che evidenzia falle nel sistema sanitario

regionale.

“Non possiamo tollerare che in Campania, dove la Regione spende cifre

considerevoli per eventi e spettacoli di Capodanno, si assista a un tale

abbandono della sanità pubblica”, ha dichiarato Mario Polichetti,

responsabile nazionale del comparto Sanità per l’Udc. “È impensabile che i

pazienti, anche provenienti dalla provincia, debbano essere smistati a

Salerno solo per essere poi indirizzati altrove per mancanza di

specialisti. Questo non è servizio, ma disservizio”.

Polichetti punta il dito contro la gestione regionale e ospedaliera,

sottolineando la necessità di interventi urgenti per garantire i diritti

dei cittadini: “È ora di mettere fine a questa gestione scellerata. Il

manager Vincenzo D’Amato, ormai pensionato, dovrebbe rassegnare

immediatamente le dimissioni per dare spazio a una guida capace di

riportare dignità al “Ruggi”. Non è accettabile che l’interesse personale

prevalga sul bene comune, con molti che sembrano più attenti ai profitti

delle proprie cliniche private e laboratori piuttosto che alla salute dei

contribuenti”-

La situazione sanitaria del “Ruggi” è emblematica di un problema più ampio

che riguarda l’intera regione. Polichetti conclude con un appello:

“Chiediamo al presidente Vincenzo De Luca di assumersi le sue

responsabilità e di mettere in atto una vera rivoluzione nella sanità

campana. I cittadini meritano rispetto, non disagi”.

L’Udc continuerà a monitorare attentamente la situazione, pronta a

intervenire in ogni sede per tutelare il diritto alla salute e la dignità

dei cittadini campani.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI, RESPONSABILE NAZIONALE PER LA SANITA’ DELL’UDC