(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 CONGRESSI FDI BASILICATA, ROSA (FDI): LA STAGIONE CONGRESSUALE È FONDAMENTALE PER COSTRUIRE LA FUTURA CLASSE DIRIGENTE

“Anche questo fine settimana, si sono tenuti i congressi cittadini di Fratelli d’Italia Basilicata di cui bisogna sottolineare l’ampia partecipazione degli iscritti. I momenti congressuali sono fondamentali per lo sviluppo di un partito.

In queste sedi nasce non solo la futura classe dirigente ma esse rappresentano un momento di confronto che ha alla base la dialettica ed ha come obbiettivo quello di fare crescere il partito.

I congressi di FDI svoltisi in questi giorni sono state occasioni per progettare insieme il futuro del partito in Basilicata e orientare la sua strategia con l’obbiettivo di trovare soluzioni per i problemi dei cittadini. Come ho ricordato nei vari incontro, l’esempio di Giorgia Meloni è per tutti noi ed, in particolare, per i neo segretari eletti, la strada da seguire: far seguire alle parole i fatti.

Quindi, non possiamo che fare gli auguri ai nuovi segretari di Pignola, Pino Brienza, Scanzano Jonico, Tonia Casulli e Montalbano Jonico, Alessio Cipriano, tutte persone che hanno a cuore il futuro della nostra Terra, con la consapevolezza che sapranno mettere al servizio della comunità le loro competenze e le loro professionalità. ”.

Lo scrive in una nota Gianni Rosa, senatore di Fratelli d’Italia.

