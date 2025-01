(ARC) Turismo: Bini, mai cos tanti sciatori sulla montagna del Fvg

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 +34% di presenze sulle piste durante le feste, crescita record a

Tarvisio e Piancavallo

Udine, 6 gen – “Sono oltre 250 mila gli appassionati che hanno

scelto di trascorrere le vacanze nei sei poli sciistici del

Friuli Venezia Giulia. Un dato senza precedenti che, infatti,

segna una crescita del +34% rispetto all’anno scorso”.

A darne notizia ? l’assessore regionale alle Attivit? produttive

e Turismo, Sergio Emidio Bini, riportando i dati dei primi

ingressi registrati negli impianti di risalita gestiti da

PromoTurismoFVG.

Nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio sono stati

250.597 i primi ingressi registrati nei sei comprensori del

Friuli Venezia Giulia (Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo,

Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e

Tarvisio), mentre nello stesso periodo della scorsa stagione

invernale erano stati 187.075.

Sul fronte delle provenienze, le piste hanno accolto sciatori dal

vicino Veneto, cos? come da Slovenia, Croazia, Austria, Germania,

Polonia e Slovacchia e Repubblica Ceca in particolare, oltre che

i corregionali.

“La crescita pi? alta – evidenzia Bini – l’ha registrata il polo

di Piancavallo, che ha visto aumentare le presenze sulla neve del

61,3% rispetto all’ultima stagione. In numeri interi, per?, ?

Tarvisio a conquistare il primo posto tra i poli pi? frequentati,

con un vero e proprio balzo a 85.581 presenze, un dato in

crescita del 49% rispetto allo stesso periodo del 23/24”.

Nel dettaglio, queste le performance dei singoli poli nel periodo

compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, a confronto con lo

stesso periodo dell’ultima stagione invernale:

Forni di Sopra/Sauris: 14.973 primi ingressi (+33,7%);

Piancavallo: 49.580 primi ingressi (+61,3%);

Sappada: 25.765 primi ingressi (+12%);

Sella Nevea: 9.850 primi ingressi (-14,5%);

Tarvisio: 85.581 primi ingressi (+49%);

Ravascletto/Zoncolan: 64.848 primi ingressi (+21,9%).

“Numeri simili – commenta Bini – mai erano stati registrati nei

sei poli regionali in concomitanza con le festivit? natalizie.

Gi? negli scorsi giorni avevamo delineato un trend di forte

crescita, ma tra Natale e Capodanno le presenze di sciatori sono

aumentate ulteriormente raggiungendo l’apice nella giornata del 4

gennaio, in cui sulle piste dei sei poli sono stati registrati

addirittura 24.866 primi ingressi”.

“Fino a pochi giorni fa – continua l’assessore – il record di

sciatori in una sola giornata era pari a 20.856, raggiunto a

febbraio 2023. In questa stagione nelle giornate del 28,29 e 30

dicembre e del 3 e 4 gennaio siamo andati sempre oltre i 22mila

primi ingressi, un dato che ci conferma non solo la grande voglia

di sci, ma anche l’attrattivit? della nostra montagna”.

L’esponente della giunta Fedriga sottolinea come questo successo

sia frutto della programmazione pluriennale e della strategia di

investimenti portata avanti dalla Regione e da PromoTurismoFVG.

“La politica dei prezzi applicata sugli skipass, i pi?

competitivi dell’intero arco alpino, e l’attenzione riservata

alle famiglie, con diverse promozioni e agevolazioni per chi

porta a sciare bambini e ragazzi, si stanno dimostrando strategie

vincenti – aggiunge ancora l’assessore Bini -, senza contare