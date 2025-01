Stato sociale, Pacifico: Proposte a Giorgetti ministro dell’anno

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

Che il Financial Times elegga Giorgetti miglior ministro dell’Economia ci conforta quanto il volo di Stato della Meloni in Florida presso la residenza di Trump. Noi cittadini italiani abbiamo bisogno di stabilità e benessere e tutto questo sembra mancare. Per rendere credibile l’assist del quotidiano americano sarebbe bastata la riforma delle pensioni a 60 anni con 35 anni di contributi e riscatto della laurea gratuita, casa per tutti i nuclei familiari con mutuo a tasso zero, stipendi adeguati al costo della vita al pari dei partner UE, assistenza sanitaria garantita e di qualità, istruzione gratuita per tutti fino al diploma universitario, trasporti efficienti su tutto il territorio nazionale, inclusione e integrazione sociale. Questi servizi alla popolazione farebbero dell’Italia un paese civile e del governo un’eccellenza internazionale. Invece il proclama estero lo vediamo solo come un elogio al servilismo atlantico, così come chiaramente dimostrato dalla premier Giorgia Meloni che spende soldi e tempo per una chiacchierata con il prossimo presidente USA quando una video chiamata sarebbe bastata a informare l’americano che la vita di una cittadina italiana vale bene la disobbedienza alla richiesta di estradizione di un iraniano detenuto per ordine dell’alleato.

Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.