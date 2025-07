AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 8 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

PRESIDENTE

📌 9.30 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto al convegno “Democrazia e parlamentarismo nell’area del Mediterraneo”. Diretta webtv

📌 15 – Sala della Regina – Indirizzo di saluto al convegno “Il patrimonio degli Enti previdenziali: assetti organizzativi, scelte di portafoglio e risultati di gestione” promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Diretta webtv

AULA

📌Dalle 14 esame:

Ddl zone montane

Mozioni dazi

Pdl Giornata nazionale persone scomparse

Ddl Ratifica Organizzazione ausili navigazione marittima

Relazione Giunta autorizzazioni insindacabilità Meloni, Donzelli, Delmastro Delle Vedove

COMMISSIONI

📌10.45_Covid_Audizione Walter Ricciardi, già consigliere scientifico del Ministro della salute

📌11_Transizione demografica_Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

📌 11_David Rossi_Massimiliano Bonfiglio, già dirigente di EY

📌11.30_Antimafia_Audizione di Michele Serrapica, ex sindaco del Comune di Gragnano

📌12.45_Affari esteri_Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione (su servizi per i cittadini e le imprese all’estero)

📌13_Cultura e Affari sociali_Sostegno attività educative e ricreative non formali, audizioni

📌13_Attività produttive_Zone del commercio nei centri storici, audizioni

📌13.30_Infanzia_Laura Dalla Ragione, Psichiatra e Psicoterapeuta

📌20 o termine seduta Senato e sospensione Camera_Orlandi_Audizione di Sara Cordella

EVENTI

📌10 Aula dei Gruppi parlamentari – “Securing the future”. Partecipa il segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌15 Sala Matteotti –”GeoEconomic summit on capital, conflict and cooperation”. Partecipa il segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

📌15 Sala del Refettorio – Presentazione del libro “La rivalsa del nero” di Fabio Salamida. Partecipa il segretario di Presidenza Zaratti. Diretta webtv

📌 18 Sala del Cenacolo – Inaugurazione della mostra ”Arte e Giubileo: un cammino di speranza verso la luce” dell’artista Guido Venanzoni

CONFERENZE STAMPA

📌10 La corsa degli zingari. Luciano Ciocchetti

📌11.30 Turisti in affitto. Fabio Porta

📌13 Diagnosticare per trattare in oncologia, il valore dei test diagnostici nel tumore gastrico. Vanessa Cattoi

📌14.30 OperAffinity Festival 2025. Anna Ascani

📌17.30 Il nuovo occidente: sfide e opportunità per una nuova cooperazione transatlantica. Antonio Baldelli