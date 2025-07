(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 PAC, Barbera (Prc): “No ai tagli, sì a una riforma radicale al fianco

dell’agricoltura contadina”

“Le dichiarazioni del ministro Lollobrigida contro l’ipotesi di un Fondo

Unico per la PAC dimostrano ancora una volta l’ipocrisia del governo

Meloni: mentre si erge a difensore dell’agricoltura italiana, continua a

sostenere politiche liberiste e speculative che da anni stanno strangolando

le aziende agricole di piccola e media dimensione, i braccianti, le

comunità rurali.

Ribadiamo con forza l’ opposizione a ogni ipotesi di taglio delle risorse

alla Politica Agricola Comune, ma denunciamo anche l’impianto

strutturalmente iniquo della PAC così com’è oggi: una politica che premia

le grandi imprese agroindustriali e penalizza l’agricoltura contadina, le

produzioni locali, l’agroecologia.

Serve una vera rifondazione della PAC, non la difesa a oltranza di un

sistema distorto. Occorre sostenere chi produce cibo sano, a basso impatto

ambientale, in condizioni di lavoro dignitose e con legami forti con il

territorio. È il momento di dire basta ai sussidi milionari ai colossi del

settore e alla distribuzione selvaggia delle terre a fini speculativi.

Il ministro Lollobrigida e il governo Meloni parlano di “sovranità

alimentare”, ma nei fatti difendono gli interessi della grande proprietà,

degli agribusiness e delle filiere dominate dalla grande distribuzione. Una

retorica che nasconde la totale assenza di una politica agricola pubblica a

favore dei piccoli produttori, dei lavoratori agricoli – spesso sfruttati e

ricattati – e della transizione ecologica.

Noi ci schieriamo con l’agricoltura popolare, contadina e cooperativa, con

chi lotta per la giustizia climatica e alimentare, con chi difende la terra

e la dignità del lavoro contro le logiche del mercato e del profitto. Per

questo chiediamo il rifiuto di ogni taglio alla PAC a partire dal prossimo

bilancio UE, la redistribuzione dei fondi a favore di piccoli produttori,

cooperative e progetti agro ecologici, la tutela dei diritti dei lavoratori

agricoli – italiani e migranti – contro caporalato e sfruttamento, e

l’elaborazione di un piano pubblico per la sovranità alimentare, fondato

sulla tutela dei beni comuni, il sostegno alla filiera corta e l’accesso

alla terra per giovani e nuove generazioni.

L’Europa non ha bisogno di una PAC neoliberista condita da sovranismo, ma

di una nuova politica agricola giusta, sociale, ecologica”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.