(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Sanità, Loizzo: “Lega ha mantenuto impegno per difendere medici da aggressioni”

Roma, 5 gen. – “Il medico che a Napoli è stato minacciato e aggredito merita tutta la nostra solidarietà per quanto accaduto e ringraziamo le nostre forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente per arrestare la persona che si è resa responsabile di una violenza del genere. Noi come Lega siamo orgogliosi di aver fortemente voluto una legge, approvata proprio di recente, che punisce severamente chi aggredisce i professionisti sanitari, annullando una sorta di impunità che per anni ha accompagnato questi episodi. Il nostro è stato un impegno mantenuto nei loro confronti e continueremo a vigilare per assicurare condizioni di lavoro sicure e serene a che ogni giorno è al servizio dei nostri cittadini per salvare vite umane”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari Sociali.