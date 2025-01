(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Riforma Giustizia, De Rosa(Fi): “Obiettivo comune di Fi e del Governo”

Quella della Giustizia è per Forza Italia una riforma che ha priorità sulle altre, così come per il Governo. L’improcrastinabilità della legge nasce da esigenze oggettive, snellire la durata dei processi per gravare meno anche sull’aspetto economico, garantendo allo stesso modo qualità ed efficienza. Stiamo lavorando non solo per accorciare i famosi ‘tempi biblici’ dei processi, ma per una giustizia giusta. Da anni si parla anche di una durata ragionevole dei processi, abbiamo il dovere di rendere concreto questo principio. Uno sforzo che richiede l’impegno di tutte le forze di maggioranza, in merito c’è grande coesione e unanimità. L’obiettivo della riforma che portiamo avanti, vuole enfatizzare e rivalorizzare, attraverso la separazione delle carriere dei magistrati il ruolo dei giudici, attecchendo su questi ultimi ancor più credibilità quando sono chiamati a prendere decisioni e sentenziare. La civiltà di un paese si misura anche con l’efficienza del sistema Giustizia.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma