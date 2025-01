Piazza Duomo, Sardone (Lega), aggressione confermata, vergognoso silenzio Sindaco

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 PIAZZA DUOMO, SARDONE (LEGA): AGGRESSIONE CONFERMATA, SILENZIO VERGOGNOSO SINDACO. E LA SINISTRA VUOLE DARE CITTADINANZA A QUESTI VIOLENTI?

Milano, 5 gen – “La conferma dell’aggressione da parte delle studentesse del Belgio aggiunge un contesto ancor più drammatico a una nottata che già aveva svelato in pieno la violenza e l’arroganza dei giovani stranieri presenti in Piazza Duomo. La testimonianza è terribile: si parla di 30-40 ragazzi che hanno circondato il gruppo di giovani, non consentendo loro di muoversi. Mi chiedo cosa aspetti il sindaco Sala a commentare questo gravissimo episodio e a ragionare seriamente su ciò che sta accadendo a Milano. Di nuovo violenze alle donne in Piazza Duomo dopo i drammatici fatti del 2022, senza dimenticare l’assalto alla polizia dell’ultimo anno a San Siro e le violenze del Corvetto dopo la morte di Ramy. Siamo di fronte a un’emergenza legata all’integrazione fallita e a una concezione delle donne come oggetto che purtroppo si diffonde nelle comunità islamiche. La sinistra e le femministe faranno finta di nulla ancora? Cercheranno di censurare o nascondere questa ennesima vergogna? Parleranno di nuovo di cittadinanza facile, di ius soli e ius scholae? Questa vicenda come molte altre dimostra invece che servono norme più restrittive sulla cittadinanza perché sono troppi gli stranieri che delinquono e non meritano affatto di stare nel nostro Paese”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e consigliere comunale a Milano