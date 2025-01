Napoli. Ferrante, Solidarietà a medico aggredito, con legge Fi arresto in flagranza

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

“Quanto accaduto all’ospedale Cto di Napoli è gravissimo e inaccettabile. Esprimo tutta la mia solidarietà al medico che ha subito minacce e violenza riportando anche lesioni. Il personale sanitario è impegnato per tutelare la salute e il benessere dei cittadini, per questo merita tutela e rispetto. Forza Italia, che nei mesi scorsi ha compiuto un tour degli ospedali ed è impegnata ad aumentare la sicurezza nei presidi sanitari, ha fortemente voluto l’approvazione della legge che prevede l’arresto in flagranza, anche differita, per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari. Un provvedimento sacrosanto che punisce severamente chi si macchia di questi reati e rappresenta il giusto riconoscimento del lavoro di chi si dedica quotidianamente alla cura dei cittadini. Continueremo a lavorare per garantire che il personale sanitario possa svolgere in piena sicurezza il proprio prezioso compito al servizio del Paese”. Lo scrive in una nota il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.

