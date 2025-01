(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

Federalberghi: le aspettative per l'Epifania

Non solo Matera ma anche i borghi delle aree interne, puntando sulle

tradizioni popolari e sui menù della Befana proveranno ad intercettare i

flussi turistici del week and dell’Epifania. Saranno di meno rispetto a

coloro che si sono mossi per Natale o Capodanno, e scenderà decisamente la

media di pernottamenti (quella nazionale è di 3,3 notti, da noi 1 notte)

per godersi una vacanza breve ma intensa, dedicheranno grande attenzione a

programmare un soggiorno all’insegna del benessere, del relax e del

divertimento.

E’ la fotografia scattata da Federalberghi del movimento turistico degli

italiani in occasione della festività della Befana, che quest’anno il

calendario farà cadere di lunedì, consentendo al popolo dei viaggiatori di

poter prolungare la vacanza oltre il fine settimana.

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi, in

occasione dell’Epifania a vincere sulla scelta dell’alloggio sarà l’hotel

(34,7%); l’affezione degli italiani alle strutture alberghiere si evince

anche dalla modalità di prenotazione: nel 35,1% dei casi l’albergo è stato

contattato direttamente tramite il sito mentre nel 21% dei casi si è scelto

di prenotare chiamando telefonicamente l’hotel.

“Gli italiani amano la tradizione: per il Natale la collocazione preferita

si è rivelata la casa di parenti o amici e principalmente in zone di

prossimità, con la forte inclinazione a poter celebrare in ambiente intimo

e casalingo la cena di Vigilia”.

“È con il Capodanno che solitamente si apre la strada per una vacanza