(ARC) Corsa Bora: Scoccimarro, dieci anni di sport, ecologia e turismo

Roma, 5 Gennaio 2025

Trieste, 5 dom –

importanti aspetti, sportivo, ecologico e turistico: ? una gara

che offre tante opportunit? per dei super atleti che vanno oltre

i limiti della capacit? umana e con chilometraggi molto estesi,

tanto da richiamare iscritti da tutta Europa, ma che sa anche

essere una festa dello sport a cui partecipa chi ? senza

allenamento, grazie alla family run di 5 chilometri non

competitiva”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente Fabio Scoccimarro partecipando alle premiazioni

della Corsa della bora a Portopiccolo.

Si ? conclusa con la vittoria di Marco Gubert e Nicol Guidolin la

decima edizione dell’evento clou del trailrunning invernale in

Italia, organizzato dall’Asd SentieroUno.

L’atleta trentino e la runner triestina, gi? favoriti prima della

gara, hanno portato a casa la vittoria della Anniversary Ultra,

la gara regina da 105 Km. Un’edizione premiata da migliaia di

iscritti, oltre 3mila atleti da oltre 50 nazioni, dall’Argentina

alla Slovenia, un record di numeri per la manifestazione. Ben

nove le distanze, dall’inclusiva 5Km alla gara regina da 105 Km.

“E’ una manifestazione che la Regione apprezza anche – ha

aggiunto Scoccimarro – per l’aspetto ecologico, perch? da anni

l’organizzazione ? attenta non solo ad usare materiali eco

compatibili ma anche ad assecondare le direttive dell’assessorato

curando l’aspetto educativo e di formazione di buone pratiche che

viene esteso a tutti gli atleti che partecipano a queste gare;

oltre a questo, la gara ha valenza anche turistica perch?

promuove il territorio e la bellezza del nostro Carso. Si tratta

di un trinomio – sport, ecologia e turismo – che viene onorato da

dieci anni e l’auspicio in questo decimo compleanno della

manifestazione sia foriero di un altro decennio di successi.

