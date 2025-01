(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 SICUREZZA. COLOMBO (FDI): LAVORO FORZE DELL’ORDINE FONDAMENTALE PER LA COMUNITA’

“Il lavoro delle Forze dell’Ordine è davvero fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità. La ricerca dei dispersi, la gestione di situazioni di emergenza come l’attentato di Villa Verucchio, la loro presenza costante in situazioni di emergenza come le alluvioni, dimostrano come ogni intervento sia cruciale per salvaguardare vite e garantire la sicurezza pubblica.

Inoltre, atti come la restituzione del deambulatore alla signora di Riccione mostrano un aspetto importante del loro lavoro: la vicinanza e l’attenzione ai bisogni quotidiani dei cittadini. Questo non è solo un compito istituzionale, ma un vero e proprio gesto di umanità.

La visita del Capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami al Comando Provinciale di Rimini è un segno di riconoscimento e sostegno, ed insieme continueremo a valorizzare e supportare il lavoro delle Forze dell’Ordine contribuenzo a migliorare ulteriormente la sicurezza e a rispondere alle sfide future anche grazie al lavoro svolto a livello legislativo dal Governo Meloni. Il 6 sarò al Comando di Riccione, intervenuto anche in difesa della mia sede Parlamentare, per ringraziare per portare tutta la mia stima ed apprezzamento”. Lo dichiara in una nota Beatriz Colombo, deputato riminese di Fratelli d’Italia

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati