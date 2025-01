MASSIMO RANIERI AL TEATRO PONCHIELLI IL 23 APRILE 2025: BIGLIETTI IN VENDITA DA SABATO 4 GENNAIO

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 [Immagine che contiene testo, vestiti, poster, schermata Descrizione generata automaticamente]MASSIMO RANIERI

in Tutti i sogni ancora in volo tour

ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri

al Teatro A. Ponchielli di Cremona

mercoledì 23 aprile 2025 (ore 21:00)

Sempre dal 4 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti online sui circuiti ticketone e vivaticket

Mercoledì 23 aprile, al Teatro Ponchielli di Cremona torna Massimo Ranieri in un’altra straordinaria avventura tra canto, re-citazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

Con un nuovo allestimento scenografico, ascolteremo dal vivo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo che porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli.

Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale è del noto producer Marco De Antoniis, con una big band di musicisti formata da Stefano Proietti al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, le chitarre di Andrea Pistilli e Tony Pujia, al basso Stefano Puglisi, al sax Max Filosi e con le tre cantanti musiciste Cristiana Polegri (sax), Valentina Pinto (violino) e Giovanna Perna (tastiere).

Anche questa volta ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

BIGLIETTI:

Platea € 71,30 + prevendita

Palchi Centrali € 62,60 + prevendita

(dal palco 8 al 13 Ordine – SX e DX di I II III ordine e palco reale)

Palchi Laterali € 53,90 + prevendita

(dal palco 1 al 7 Ordine – SX e DX di I II III ordine)

Galleria Numerata € 46,10 + prevendita

Loggione Numerato € 38,30 + prevendita

________________________________________

Barbara Sozzi

Ufficio Stampa e Comunicazione

http://www.teatroponchielli.it

—————————————————————————

Prima di stampare questa pagina pensate all’ambiente.

Before printing, please think about the environment.