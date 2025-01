(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Donna violentata in baraccopoli, Pierro (Lega): violenza lascia sgomenti, vicini a vittima

Roma 3 gen. – “La violenza ai danni di una trentenne da parte di un uomo di origini africane avvenuto a Napoli lascia sgomenti. Siamo vicini alla giovane donna aggredita e ribadiamo quello che, come Lega sosteniamo da sempre: chi viene in Italia da irregolare, non rispetta le nostre leggi, non si integra e commette reati odiosi ed esecrabili come in questo caso non può rimanere nel nostro Paese. Con buona pace di tutte quelle anime belle che, a sinistra, sono per accogliere tutti sempre”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro.